Союз журналистов России отказался регулировать деятельность блогеров

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Союз журналистов России (СЖР) выразил готовность работать с блогерами, однако регулировать эту сферу организация не намерена. Об этом ТАСС заявил ее глава Владимир Соловьев.

Он обратил внимание, что Союз журналистов России уже работает с блогерами, которые самостоятельно вступают в организацию. Однако регулирование их деятельности не входит в задачи СЖР.

— С блогерами мы работаем, но только с теми, которые сами хотят с нами общаться. Они вступают в Союз и поддерживают его, но таких крайне немного. Регулировать блогосферу — это абсолютно не задача Союза журналистов, — сообщил он.

Фото: ruj.ru

Напомним, члены Совета по правам человека при президенте России предложили дать Союзу журналистов полномочия регулировки деятельности блогеров. Ответственный секретарь СПЧ Александр Точенов и член СПЧ Кирилл Кабанов считают, что организация должна определить деятельность блогеров и дать свои предложения, как их регулировать.

— Это личное мнение двух моих коллег по Совету по правам человека, которым они не поделились перед тем, как делать такие заявления. Что касается функций Союза журналистов России, то это общественная организация, которая не является министерством печати и не занимается никаким регулированием. Мы занимаемся не регулированием нашей отрасли, а поддержкой и защитой журналистов при необходимости, — прокомментировал слова коллег Соловьев.

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Илина Хакимова