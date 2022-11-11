Джо Байден планирует на саммите G20 обсудить ситуацию вокруг Украины

Президент США Джо Байден заявил, что на саммите G20 собирается обсудить ситуацию вокруг Украины. Также он подчеркнул, что в курсе информации касательно отсутствия главы российского государства Владимира Путина на форуме, сообщают «РИА Новости».



— Я отправляюсь на G20, мне сказали, что президента Путина там не будет, но будут другие мировые лидеры, у нас будет возможность посмотреть, какими могут быть следующие шаги, — объяснил Джо Байден.

Фото: kremlin.ru

В четверг власти Индонезии сообщили, что Владимир Путин не приедет на саммит G20 на Бали. Россию в онлайн-формате представит министр иностранных дел Сергей Лавров.



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Илина Хакимова