Казанских связистов отдали под суд за привязку чужих банковских карт к номерам мошенника

Сегодня первый зампрокурора Татарстана Алексей Заика утвердил обвинение двум руководителям и трем работникам казанских салонов связи, а также их бывшему коллеге. Их обвиняют в неправомерном предоставлении доступа к компьютерной информации путем привязки к абонентским номерам чужих банковских карт, сообщил «Реальному времени» старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.



По версии следствия, в 2020 году пятеро обвиняемых связистов по просьбе бывшего коллеги подключали абонентские номера организатора преступной схемы (его дело уже рассматривается судом) к услуге дистанционной оплаты с банковских карт без ведома владельцев этих счетов. При этом данные карты организатор схемы не оформлял законным порядком, а покупал на теневых форумах в интернете.

За свои незаконные услуги связисты получали денежное вознаграждение, тогда как аферист следил за пополнением чужих счетов, после чего обналичивал и присваивал средства. Общая сумма похищенного составила 200 тысяч рублей.

Все фигуранты дела вину признают — частично или полностью. Их судьбу будет решать Вахитовский суд Казани.