Официальная статистика: маргарин в Татарстане подорожал в два раза

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Татарстане с 2020 года маргарин подорожал в два раза, подсчитало «Реальное время», проанализировав данные официальной статистики. На 24 октября 2022-го средняя цена составляет 246 рублей за килограмм.

Два года назад ценник был ниже. На 26 октября 2020 килограмм маргарина в Татарстане стоил в среднем 118 рублей.

За последнюю отчетную неделю — с 17 по 24 октября — маргарин в Татарстане подорожал. Средняя цена выросла на 1,38%.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Также за указанную неделю в Татарстане подорожали куриные яйца, свежие огурцы и бананы. Выросли цены на говядину, мороженную неразделанную рыбу, сливочное и подсолнечное масло, сметану и творог.



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Татьяна Демина