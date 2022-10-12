Новости спорта

17:57 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

«Ак Барс» объявил состав на игру в Магнитогорске. Артем Лукоянов сыграет впервые в сезоне

16:30, 12.10.2022
«Ак Барс» объявил состав на игру в Магнитогорске. Артем Лукоянов сыграет впервые в сезоне
Фото: ak-bars.ru

Казанский «Ак Барс» объявил состав на гостевую игру с магнитогорским «Металлургом». В первом звене сыграет Станислав Галиев, пропускавший последние матчи. Компанию ему составят Александр Радулов и Илья Сафонов.

Вторая тройка нападения выглядит так: Дмитрий Кагарлицкий — Вадим Шипачев и Артем Галимов. Молодой Максим Быков выступит вместе с Кириллом Семеновым и Кириллом Петровым. А Артем Лукоянов, пропускавший стартовую часть сезона из-за травмы, заявлен тринадцатым нападающим.

Матч пройдет сегодня на льду арены «Металлург». Стартовое вбрасывание — в 17.00 по московскому времени.

СпортХоккей Татарстан

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также