В Татарстане отремонтировали 20 км трассы Казань — Буинск — Ульяновск

Фото: «Волго-Вятскуправтодор»

В Верхнеуслонском районе Татарстана отремонтировали 20 км федеральной автодороги Р-241 Казань — Буинск — Ульяновск. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ «Волго-Вятскуправтодор».



На участке с 8 по 28 км устранили деформации и трещины. Также на этом расстоянии уложили покрытие из асфальтобетонной смеси. Его подобрали по методу объемно-функционального проектирования с учетом особенностей климата и уровня интенсивности движения.

скриншот «Яндекс.Карты»

Всего в 2022 году по заказу «Волго-Вятскуправтодора» в Татарстана устроили защитные и слои износа на 93 км дорог.

В августе «Волго-Вятскуправтодор» сообщил, что в республике отремонтировали пять участков федеральной автодороги Р-239 Казань — Оренбург общей протяженностью 20 км. Работы по устройству защитных слоев прошли в Лаишевском (км 13+700 — км 20+230), Чистопольском (км 141 — км 146, км 152 — км 154), Альметьевском (км 240 — км 249, км 271 — км 289) и Бугульминском районах.



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Татьяна Демина