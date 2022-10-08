В России за сутки выявили 20 571 случай заболевания коронавирусом

За последние сутки в России выявили 20 571 случай заболевания коронавирусом. Всего заболевших по стране выявили 21 184 513 человек, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом.

По данным на 8 октября, за сутки в связи с выздоровлением от коронавируса выписали 38 289 человек, всего выздоровевших — 20 385 431 человек.

За сутки коронавирус унес жизни 106 россиян, всего от инфекции скончались 388 097 человек.

Фото: стопкоронавирус.рф

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Маргарита Головатенко