За восемь месяцев в Татарстане выявили 14 преступлений экстремистской направленности
В Татарстане за январь — август 2022 года зарегистрировали 14 преступлений экстремистской направленности. Такие данные приводит Генеральная прокуратура России.
По количеству зафиксированных преступлений экстремистской направленности Татарстан по итогам первых восемь месяцев года занимает 19-ю строчку. На первом месте оказалась Москва — 63 таких деяния.
На второй строке по количеству зарегистрированных преступлений экстремистской направленности Ставропольский край (47), на третьей — Дагестан (45), на четвертой — Саратовская область (37), на пятой — Ростовская область (35). В антитоп-10 также попали Крым, Красноярский край, Кемеровская, Московская и Самарская области.
Только в двух российских регионах за январь — август 2022 года не зарегистрировали преступлений экстремистской направленности. Это Чукотский и Ненецкий автономные округа.
С января по август 2022 года в Татарстане зарегистрировано 35 391 преступление. Республика занимает седьмое место среди регионов России. Подробнее — в материале «Реальное время».
Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым