За восемь месяцев в Татарстане выявили 14 преступлений экстремистской направленности

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Татарстане за январь — август 2022 года зарегистрировали 14 преступлений экстремистской направленности. Такие данные приводит Генеральная прокуратура России.

По количеству зафиксированных преступлений экстремистской направленности Татарстан по итогам первых восемь месяцев года занимает 19-ю строчку. На первом месте оказалась Москва — 63 таких деяния.

На второй строке по количеству зарегистрированных преступлений экстремистской направленности Ставропольский край (47), на третьей — Дагестан (45), на четвертой — Саратовская область (37), на пятой — Ростовская область (35). В антитоп-10 также попали Крым, Красноярский край, Кемеровская, Московская и Самарская области.

Источник: портал правовой статистики

Только в двух российских регионах за январь — август 2022 года не зарегистрировали преступлений экстремистской направленности. Это Чукотский и Ненецкий автономные округа.

С января по август 2022 года в Татарстане зарегистрировано 35 391 преступление. Республика занимает седьмое место среди регионов России. Подробнее — в материале «Реальное время».

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Демина