Вице-премьер России поручил регионам обеспечить работу службы 122 в выходные дни

Фото: Максим Платонов (архив)

Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко поручил регионам обеспечить работу службы 122 в выходные дни. По его словам, с четверга на нее поступило уже более 200 тысяч звонков. Об этом сообщает «РИА Новости».

— Работа службы 122 развернута во всех регионах России. На площадке Координационного центра организовано оперативное взаимодействие всех участников. С четверга на горячую линию 122 поступило уже более 200 тысяч звонков по вопросам частичной мобилизации. Во все региональные call-центры разосланы ответы на наиболее часто задаваемые вопросы. Всем руководителям субъектов поручено обеспечить работу службы 122 в выходные дни, — заявил Чернышенко.

Фото: pixabay.com

Он напомнил, что представители общероссийского народного фронта ведут работу по оценке качества работы операторов call-центров в регионах круглосуточно. На ресурсах «Объясняем.РФ» размещен график их работы.

Напомним, что информацию по поводу частичной мобилизации можно будет получить на горячей линии 122 и на сайте Объясняем.рф. Ранее горячая линия 122 была задействована для обращений по ситуации с COVID-19.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Елизавета Пуншева