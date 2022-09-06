В Казани оперативника БЭП задержали после получения 350 тысяч рублей

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Под домашний арест до 25 октября отправлен 28-летний оперуполномоченный отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УВД Казани Ильфар Хилалутдинов. СК подозревает борца с коррупцией в посредничестве взяточничеству, уточнили «Реальному времени» в Советском райсуде, где избиралась мера пресечения.



В Следкоме данное дело пока не комментируют.

По данным источников «Реального времени», речь идет о передаче оперативнику 350 тысяч рублей. По версии силовиков, за эту сумму фигурант пообещал помощь со снятием ареста с автомобиля должника и объяснил, что ему нужно сделать. Дальше должник отправился к приставам и предъявил некие документы как обоснование того, что арест необходимо снять.

Однако у приставов возникли подозрения в подлинности документов, и они обратились в полицию. В результате должник рассказал о советчике в погонах.

После возбуждения дела выяснилось — подозреваемый Хилалутдинов ранее сам трудился в службе судебных приставов.

Ранее в Казани домашний арест избрали для начальника полиции Сармановского района — его подозревают во взятке «за покровительство» фигуранту уголовного дела.