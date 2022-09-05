Казанский УНИКС обыграл пермскую «Парму-Пари»

Казанский УНИКС обыграл пермскую «Парму-Пари» в контрольном матче. Игра прошла в закрытом режиме на паркете «Баскет-холла» и завершилась счетом 96:73.

Казанцы показали превосходство уже в первой четверти встречи — 28:17. Во второй УНИКС только подтвердил свое лидерство — 47:38, но в третьей счет практически сравнялся — 69:62. Решающим стал конец игры, где УНИКС ушел далеко вперед.

Напомним, в субботу УНИКС уступил санкт-петербургскому «Зениту». Второй матч межсезонья завершился со счетом 75:67. В стартовой пятерке УНИКСа были заявлены Вячеслав Зайцев, Дэрил Мэйкон, Георгий Жбанов, Луи Лабери и Винс Хантер. Не участвовали Ненад Димитриевич, Андрей Воронцевич, Артем Забелин и Энтони Браун.



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Максим Кокунин