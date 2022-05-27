В Казани прочистили сети канализации на улице Губкина

В Казани прочистили сети канализации на улице Академика Губкина, 31. Об этом «Реальному времени» сообщили в мэрии города.

По данным МУП «Водоканал», заявка на засор канализации по данному адресу поступила в аварийно-диспетчерскую службу предприятия вчера вечером. Причиной стал засор на самотечном канализационном коллекторе диаметром 200 мм.

Фото: realnoevremya.ru

Работы по прочистке сети канализации были выполнены тем же вечером. Отмечается, что заявки о течи воды на участке пересечения улиц Губкина и Арбузова в «Водоканал» не поступали.

Вчера сообщалось, что в городе канализация протекает на пересечении улиц Академика Губкина и Зур Урам. Канализационные воды также уходили до проспекта Победы. В результате затопило две автобусные остановки, образовался неприятный запах.

Диана Жиленкова