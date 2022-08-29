В Казани ограничение движения по проспекту Камалеева продлевается до конца октября

В Казани ограничение движения по проспекту Камалеева продлевается до конца октября. Это связано со строительством сетей канализации, сообщается на сайте мэрии города.

Уточняется, что до 30 ноября будет частично ограничено движение по местному проезду на участке от дома №30 до дома №34.

Фото: Максим Кокунин

На прошлой неделе сообщалось, что в столице Татарстана до середины октября продлевается ограничение движения по местному проезду улицы Большая Крыловка.

Уточняется, что это связано с реконструкцией внутриквартальных тепловых сетей. Так, до 15 октября будут частично закрыты проезжая часть и тротуары возле дома №27 по улице Малая Крыловка.

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Максим Кокунин