Татарстан занял 7-е место по числу зарегистрированных особо тяжких преступлений

Фото: Максим Платонов

В Татарстане за первые 7 месяцев 2022 года зарегистрировано 2 471 преступление особой тяжести. По данным Генеральной прокуратуры России, республика занимает 7-е место по их количеству среди регионов страны.

Тройкой субъектов России с наибольшим количеством преступлений особой тяжести по итогам января — июля 2022-го стали Москва, Челябинская область и Санкт-Петербург. Следом идут Московская и Самарская области, а также Краснодарский край.

Источник: Генеральная прокуратура России

Наименьшее число особо тяжких преступлений по итогам января — июля 2022 года зарегистрировано в Чукотском автономном округе — 26. В Ненецком АО их выявили 33, а в Чечне — 58.

За месяц Татарстан спустился в рейтинге на одно место — по итогам первого полугодия 2022 года республика занимала шестую строчку по количеству зарегистрированных преступлений особой тяжести. За этот период в регионе их выявили 2 168.

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Елизавета Пуншева