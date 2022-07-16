В Испании за шесть дней из-за жары умерли 360 человек

Экстремальная жара, установившаяся в Испании, за шесть дней привела к смерти 360 человек. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на Europa Press.

Отмечается, что Институт здоровья Карлоса III, подведомственный Минздраву, подсчитал, что с 10 по 15 июля включительно в королевстве умерли 360 человек вследствие чрезмерно высокой температуры воздуха.

Государственное метеорологическое агентство Испании повысило уровень погодной опасности в большинстве регионов до «желтого» и «оранжевого». В отдельных провинциях уровень тревоги повышен до самого высокого — «красного». Температура воздуха может достигнуть почти 45 градусов Цельсия.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

На прошлой неделе из-за жаркой погоды пострадали девять казанцев. С начала лета к медикам с тепловым ударом обратились 16 горожан.

В Минздраве Татарстана напомнили, что загорать следует в утренние и вечерние часы, не ранее чем через час после еды. В промежуток между 11.00 и 15.00 находиться под прямыми лучами солнца не рекомендуется. Чтобы легче перенести жару, нужно носить головной убор, легкую, светлую одежду из натуральных тканей.



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Максим Кокунин