Приволжская транспортная прокуратура организовала проверку после столкновения двух катеров в Башкирии

Фото: Приволжская транспортная прокуратура

Уфимская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения законодательства о безопасности плавания в связи с транспортным происшествием на Павловском водохранилище в Нуримановском районе Башкирии. Об этом сообщается в Telegram-канале Приволжской транспортной прокуратуры.

По предварительным данным 16 июля 2022 года, около 11.35, в акватории водохранилища в районе базы отдыха «Авиатор» произошло столкновение двух катеров марки «Нептун» и «Ямаха». Пострадали два человека. Один из них направлен в больницу, второй от госпитализации отказался.

Обстоятельства происшествия устанавливаются. На место выехали следственно-оперативная группа Уфимского ЛО МВД России на транспорте, а также помощник Уфимского транспортного прокурора.

Фото: Приволжская транспортная прокуратура

Напомним, 12 июля следственные органы Центрального МСУТ СКР возбудили второе уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей» (ч. 1 ст. 238 УК РФ).



Следствие установило, что 10 июля на 1300-м километре судового хода Волги, в районе поселка Аракчино Кировского района Казани, маломерное судно «Казанец 1», имея на борту 28 пассажиров и двух членов экипажа при допустимой пассажировместимости только 15 человек, стало сильно крениться на левый борт и погружаться под воду. В течение 15 минут с момента возникновения аварийной ситуации маломерное судно затонуло. Всех пассажиров и членов экипажа эвакуировали проходящие мимо суда.

Максим Кокунин