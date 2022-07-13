В Казани СК просит домашний арест для организатора «подводного» рейса

Сегодня Московский райсуд Казани рассмотрит ходатайство по мере пресечения для 52-летнего бизнесмена Владимира Казакова. По данным «Реального времени», следователи управления СК на транспорте просят отправить его под домашний арест в качестве подозреваемого по делу о затонувшем в выходные пассажирском судне «Казанец 1».



Казакова задержали на следующий день после едва не произошедшей трагедии. Против него возбуждено дело об оказании небезопасных коммерческих услуг по организации водных туров. По версии следствия, именно он 10 июля предоставил для празднования дня рождения катер «Казанец 1», который с учетом двух членов команды принял на борт 30 человек и в течение 15 минут оказался под водой.

Нормативная нагрузка судна была превышена ровно в два раза, однако силовики рассматривают и иные версии ЧП, включая техническую неисправность корабля. Точку в этом вопросе должна поставить экспертиза, но для ее проведения «утопленника» сначала нужно поднять и доставить на сушу.

Один из источников «Реального времени» утверждает — организаторы тура позиционировали «Казанец 1» как маломерное судно, которое не нужно регистрировать в Российском речном регистре и не нужно получать лицензию на пассажирские перевозки. Однако, согласно федеральному законодательству, маломерным судном является то, что при длине не больше 20 метров может одновременно принимать на борт до 12 человек включительно. 15-местный «Казанец 1» в эту категорию не попадает.