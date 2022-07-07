Казанский суд отказал в закрытых допросах сотрудников СК по делу о краже сейфа

Фото: «Реальное время»

Вахитовский райсуд Казани приступил к допросу сотрудников 4-го отдела Следкома по РТ по делу о краже сейфа с 14,7 млн рублей в октябре 2021 года. Ходатайство потерпевшего ведомства о переводе этой части процесса в закрытый режим суд отклонил, передает с места журналист «Реального времени».



Представитель СК мотивировал просьбу тем, что в ходе допросов могут быть разглашены персональные данные сотрудников, информация об охранных системах в СК и тайны следствия по делу, которое в настоящее время находится в производстве иного органа следствия.

Гособвинитель Динар Саетов возражал, как и адвокаты, и сами подсудимые. Напомним, трех альметьевских парней Данилу Елинсона, Никиту Карабаева и Руслана Нургалиева судят отдельно от обвиняемого в организации кражи Марата Шакирова, бывшего следователя-криминалиста СК. Его дело выделено в отдельное производство.



Судья Адель Галеев в ходатайстве отказал, указав, что никакие «адреса, пароли и коды» у сотрудников следствия в данном процессе выяснять не планируют. А обстоятельства произошедшей кражи тайны не составляют.

Первым место у свидетельской трибуны занял руководитель 4-го отдела по особо важным делам Следкома по РТ Станислав Столяров. Он сообщил, что следователь-криминалист Шакиров был прикомандирован в его отдел после включения в состав следственной группы, созданной для расследования дела о злоупотреблении полномочиями с тяжкими последствиями (ч. 2 ст. 201 УК РФ) и преднамеренном банкротстве (ст. 196 УК РФ) и отвечал в группе за работу с вещественными доказательствами — их осмотр и хранение.

Дела были возбуждены по деятельности компаний «Оптовик» и «Эссен», пояснил свидетель. И добавил: в ходе обысков в организациях были изъяты 14 млн рублей и помещены в сейф замначальника отдела Искандера Субаева. Ключа от его кабинета и от сейфа у Марата Шакирова (который уже признался в организации кражи, — прим. ред.) не было, однако преступники проникли через окно — решетка на нем была взломана, а объективы камер наблюдения в округе закрашены черной и белой краской.

Сам Субаев сегодня свидетельствовал — при изъятии денег сотрудникам поясняли, что их собственником является владелец компании Леонид Барышев. Однако допросить его по этому имуществу следователям не удалось — не смогли найти, пояснил он. А еще добавил: по этим деньгам было направлено обращение в суд о наложении ареста, но решение исполнено не было — поскольку арест на изъятое имущество должен накладываться в присутствии собственника.

Адвокатов также волновало — не хранились ли в сейфе материалы уголовного дела? На этот вопрос сотрудники СК отвечали отрицательно.