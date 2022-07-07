В Казани переименовали гимназию №27 и четыре детских сада

Фото: Максим Платонов

В Казани решили переименовать школу и детских садов. Постановление исполкома города об изменении сети учреждений образования на 2022/2023 учебный год опубликовано в сборнике документов мэрии.

В названиях образовательных учреждений произошли следующие изменения:

гимназии №27 с татарским языком обучения Вахитовского района Казани присвоили имя Хади Такташа;

детсад №2 комбинированного вида с татарским языком воспитания и обучения Кировского района Казани переименовали в билингвальный детский сад №2 . Он разместится в двух зданиях по адресам: ул.Гладилова, 29 и ул. Жуковка, 2;

. Он разместится в двух зданиях по адресам: ул.Гладилова, 29 и ул. Жуковка, 2; детский сад №302 комбинированного вида с татарским языком воспитания и обучения Ново-Савиновского района Казани переименовали в билингвальный детский сад №302 . Он разместится в зданиях по адресам: ул. Ярослава Гашека, 9а и ул. Голубятникова, 23б;

. Он разместится в зданиях по адресам: ул. Ярослава Гашека, 9а и ул. Голубятникова, 23б; детский сад №100 с татарским языком воспитания и обучения комбинированного вида Советского района Казани переименовали в билингвальный детский сад №100 . Он размещается в в двух зданиях по адресам: ул. Гвардейская, 46/3 и ул. Кирпичная, 2а.

. Он размещается в в двух зданиях по адресам: ул. Гвардейская, 46/3 и ул. Кирпичная, 2а. детский сад №328 комбинированного вида Советского района Казани в детский сад №328 с размещением в двух зданиях по адресам: ул. 2-я Даурская, 19 и ул. Латышских стрелков, 4а.

Вместе с этим власти Казани постановили закрыть группы оздоровительной направленности для детей с туберкулезной интоксикацией в детском саду №398 комбинированного вида. Вместе с этим решено открыть дошкольное отделение для детей с расстройством аутистического спектра в средней общеобразовательной школе №156.



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Татьяна Демина