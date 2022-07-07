В Казани переименовали гимназию №27 и четыре детских сада
В Казани решили переименовать школу и детских садов. Постановление исполкома города об изменении сети учреждений образования на 2022/2023 учебный год опубликовано в сборнике документов мэрии.
В названиях образовательных учреждений произошли следующие изменения:
- гимназии №27 с татарским языком обучения Вахитовского района Казани присвоили имя Хади Такташа;
- детсад №2 комбинированного вида с татарским языком воспитания и обучения Кировского района Казани переименовали в билингвальный детский сад №2. Он разместится в двух зданиях по адресам: ул.Гладилова, 29 и ул. Жуковка, 2;
- детский сад №302 комбинированного вида с татарским языком воспитания и обучения Ново-Савиновского района Казани переименовали в билингвальный детский сад №302. Он разместится в зданиях по адресам: ул. Ярослава Гашека, 9а и ул. Голубятникова, 23б;
- детский сад №100 с татарским языком воспитания и обучения комбинированного вида Советского района Казани переименовали в билингвальный детский сад №100. Он размещается в в двух зданиях по адресам: ул. Гвардейская, 46/3 и ул. Кирпичная, 2а.
- детский сад №328 комбинированного вида Советского района Казани в детский сад №328 с размещением в двух зданиях по адресам: ул. 2-я Даурская, 19 и ул. Латышских стрелков, 4а.
Вместе с этим власти Казани постановили закрыть группы оздоровительной направленности для детей с туберкулезной интоксикацией в детском саду №398 комбинированного вида. Вместе с этим решено открыть дошкольное отделение для детей с расстройством аутистического спектра в средней общеобразовательной школе №156.
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