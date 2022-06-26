Минобороны России сообщило об уничтожении учебных центров в Черниговской, Житомирской, Львовской областях

Фото: кадр видео Минобороны России

Российские военные высокоточным оружием и «Калибрами» нанесли удар по территории учебных центров войск в Черниговской, Житомирской, Львовской областях Украины. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков, докладывая о ходе спецоперации.

В рамках контрбатарейной борьбы высокоточным оружием ВКС России на Донецком направлении поражены 10 украинских взводов РСЗО. Также полностью утратили боеспособность 65-я, 66-я мотопехотные бригады и 46-я аэромобильная бригада из состава стратегических резервов Украины.

Вооруженные силы России с начала спецоперации уничтожили 1 363 БЛА и 3 809 единиц бронетехники ВСУ, передает «РИА Новости».

Также российские военные отразили атаку по острову Змеиному. «Панцирь-С» сбил Су-25 воздушных сил Украины и 12 реактивных снарядов, жертв среди личного состава нет.

В воздушном бою сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины в районе населенного пункта Зеленодольска Днепропетровской области.

25 июня Минобороны России отчиталось об уничтожении около 80 польских наемников в ДНР. Около Николаева за сутки уничтожили более 300 украинских военных и иностранных наемников, 35 единиц тяжелого вооружения.

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Татьяна Леухина