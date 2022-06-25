ВКС России уничтожили до 80 польских наемников на заводе в Константиновке
Российские военные высокоточным оружием уничтожили около 80 польских наемников в ДНР, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Минобороны РФ.
Ударами высокоточного оружия ВКС России по корпусам цинкового завода «Мегатекс» уничтожено до 80 польских наемников, 20 боевых бронированных машин и восемь установок реактивных систем залпового огня «Град».
В районе Николаева за сутки уничтожено более 300 украинских военных и иностранных наемников, 35 единиц тяжелого вооружения.
Вчера сообщалось, что южная группировка войск, которой командует главком ВКС России Сергей Суровикин, разгромила украинскую группировку в «Горском котле». Были освобождены населенные пункты Горское и Золотое.
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