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ВКС России уничтожили до 80 польских наемников на заводе в Константиновке

12:16, 25.06.2022 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация
ВКС России уничтожили до 80 польских наемников на заводе в Константиновке
Фото: mil.ru

Российские военные высокоточным оружием уничтожили около 80 польских наемников в ДНР, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Минобороны РФ.

Ударами высокоточного оружия ВКС России по корпусам цинкового завода «Мегатекс» уничтожено до 80 польских наемников, 20 боевых бронированных машин и восемь установок реактивных систем залпового огня «Град».

В районе Николаева за сутки уничтожено более 300 украинских военных и иностранных наемников, 35 единиц тяжелого вооружения.

Фото: кадр видео Минобороны России

Вчера сообщалось, что южная группировка войск, которой командует главком ВКС России Сергей Суровикин, разгромила украинскую группировку в «Горском котле». Были освобождены населенные пункты Горское и Золотое.

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Маргарита Головатенко
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