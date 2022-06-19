Челнинца арестовали за пребывание пьяным возле автостоянки

Жителя Набережных Челнов арестовали на четверо суток за то, что он находился пьяным рядом с автостоянкой. Мировой судья установил, что тем самым он оскорблял человеческое достоинство и общественную нравственность.

Мужчина понес ответственность за совершение административного правонарушения, предусмотренного ст. 20.21 КоАП РФ — «появление в общественных местах в состоянии опьянения». Санкция статьи предусматривает от 500 до 1 000 рублей административного штрафа или административный арест на срок до 15 суток.

Постановление суда в законную силу не вступило, сообщает пресс-служба Набережночелнинского городского суда.

Наказание по статье 20.21 КоАП РФ грозит в случае появления «в состоянии опьянения, оскорбляющем человеческое достоинство и общественную нравственность», в скверах, парках, общественном транспорте, на улицах и стадионах и других местах массового пребывания людей.

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Татьяна Демина