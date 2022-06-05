Сегодня в Татарстане ожидается до +24 градусов
В воскресенье, 5 июня, в Татарстане ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь. Такой прогноз дали в Гидрометцентре республики.
Днем температура воздуха в Казани составит +21—23 градуса, в Менделеевске — +19—23. В Лениногорске ожидается +20—22 градуса, в Нурлате — от +20 до +24, в Апастово — от +20 до +23.
Утром в отдельных районах Татарстана синоптики прогнозируют туман. Ветер северо-западный умеренный.
Согласно предварительному прогнозу Гидрометцентра Татарстана, в начале следующей недели, 6 и 7 июня, сохранится неустойчивый характер погоды. Ночные температуры составят от +9 до +14 градусов, дневные — от +19 до +24.
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