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Под Челнами несколько дней ищут 20-летнего юношу, пропавшего во время работ на барже

16:59, 02.05.2022
Под Челнами несколько дней ищут 20-летнего юношу, пропавшего во время работ на барже
Фото: vk.com/la_tatarstan

Под Набережными Челнами ведутся поиски пропавшего 20-летнего Данила Прокофьева. Об этом сообщается на странице поискового отряда «Лиза Алерт» во «ВКонтакте».

Волонтеры просят помощи у жителей Тукаевского района, в особенности у проживающих в населенных пунктах Белоус и Ильичевский. Необходимо осмотреть береговую зону и прилегающие берега.

Парень пропал без вести во время работы на борту судна 29 апреля. По данным «Лизы Алерт», он упал с баржи в воду.

1 мая буксир-толкач получил пробоину на реке Каме недалеко от Набережных Челнов. В результате инцидента пострадавших не было.

Татьяна Леухина
ПроисшествияОбщество Татарстан

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