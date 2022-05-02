Под Челнами несколько дней ищут 20-летнего юношу, пропавшего во время работ на барже

Под Набережными Челнами ведутся поиски пропавшего 20-летнего Данила Прокофьева. Об этом сообщается на странице поискового отряда «Лиза Алерт» во «ВКонтакте».

Волонтеры просят помощи у жителей Тукаевского района, в особенности у проживающих в населенных пунктах Белоус и Ильичевский. Необходимо осмотреть береговую зону и прилегающие берега.

Парень пропал без вести во время работы на борту судна 29 апреля. По данным «Лизы Алерт», он упал с баржи в воду.



1 мая буксир-толкач получил пробоину на реке Каме недалеко от Набережных Челнов. В результате инцидента пострадавших не было.



Татьяна Леухина