Обвиняемым в афере с торговлей автомобилями КАМАЗ вменили участие в ОПС

В отношении обвиняемых в мошенничестве с торговлей автомобилями КАМАЗ возбуждено уголовное дело об участии в преступном сообществе. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Незаконное производство машин осуществлялось в Набережных Челнах. Автомобили продавали в Курске, Воронеже, Москве, а также на территориях Татарстана, Башкирии и других регионов страны. Потерпевшими признаны свыше 200 физических и юридических лиц. Ущерб оценили в более 1 млрд рублей.

Фото: realnoevremya.ru

Двое фигурантов находятся под стражей, еще двое — под домашним арестом. В отношении пятерых установили запрет на определенные действия. Также наложен арест на имущество обвиняемых на сумму более 100 млн рублей, сообщает МВД Медиа.

Напомним, обвиняемые продавали собранные из ремонтных комплектов автомобили под видом продукции КАМАЗа. Ремонтные двигатели внутреннего сгорания и выхлопные системы в машинах не соответствовали стандартам установленного для них экологического класса. Также в паспорта автомобилей вносились неверные данные об их технических характеристиках. Подробности — в материале «Реального времени».

Диана Жиленкова