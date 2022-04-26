В Уфе организатор финансовой пирамиды получил 4 года колонии — офисы компании были и в Татарстане

Фото: Максим Платонов (архив)

Октябрьский суд Уфы вынес обвинительный приговор создателю кредитного потребительского кооператива «АлмазИнвест» по делу о хищении более 37 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Башкирии.

Его признали виновным в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Суд назначил ему наказание в виде 4 лет лишения свободы в колонии общего режима.

68-летний обвиняемый в 2014 году вместе с сообщниками создал и возглавил организацию, которая действовала по принципу финансовой пирамиды. Офисы компании работали в Башкирии, Татарстане, Чувашии, Марий Эл и Удмуртии.

Фото: Максим Платонов

Граждане заключали договоры о размещении вкладов, им обещали прибыль до 26%. Чтобы создать видимость успешной деятельности, ряду пайщиков выплачивали проценты за счет взносов новых клиентов.

Обвиняемый и его подельники похитили у 252 человек более 37 миллионов рублей. В марте 2018 года мужчину объявили в международный розыск. Его задержали лишь в сентябре 2020 года.

В 2018 году сотрудница «АлмазИнвест» Зиля Шигапова получила 5 лет лишения свободы в колонии общего режима за соучастие в мошенничестве.



На прошлой неделе стало известно о задержании шестерых руководителей и активных участников финансовой пирамиды Finiko.



Татьяна Леухина