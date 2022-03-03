Вступил в силу приговор экс-главы челнинского отдела СК

Как выяснило «Реальное время», сегодня Кировский областной суд утвердил приговор в отношении трех сотрудников Следкома Татарстана. Бывший руководитель Набережночелнинского следственного отдела Камиль Халиев и его экс-подчиненные Ильдар Шакиров и Екатерина Перепеченова не смогли добиться отмены условных сроков и пересмотра дела.



Эту информацию «Реальному времени» подтвердили сотрудники областного суда и защитники осужденных.

Напомним, в ноябре 2021 года Октябрьский райсуд Кирова приговорил трех следователей к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2,5 года. Вину силовики не признавали, настаивая на оправдании.

Экс-сотрудников Набережночелнинского отдела СК обвиняли в злоупотреблении полномочиями по предварительному сговору в 2017—2018 годах и заведомом привлечении невиновного электрика к уголовной ответственности за смерть двух рабочих в результате падения бетонной плиты на стройке на фоне незаконного освобождения от такой же ответственности заказчика работ Фанила Шарипова. Перепеченовой инкриминировали еще и служебный подлог с незаконной переквалификацией обвинения по менее тяжкой статье и прекращением преследования Зайцева за деятельным раскаянием.

Кроме того, офицерам предъявляли халатность по уголовному делу об изнасиловании несовершеннолетней. В июле 2018-го юная работница кафе заявила о преступлении со стороны хозяина кафе — гражданина Турции Адила Шишмека, а в сентябре следователь Никитина прекратила это дело «за отсутствием события преступления».

