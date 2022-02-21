В Альметьевске на пожаре спасли 20 человек

Фото: кадр видео / МЧС по РТ

В воскресный вечер 20 февраля в жилом доме на проспекте Габдуллы Тукая, 29 в Альметьевске произошел пожар. Сотрудники пожарно-спасательного подразделения спасли из пламени 20 человек, сообщает МЧС по РТ.



По прибытии было установлено, что в подвале дома горит мусор, и на лестничной клетке — сильное задымление. Пять человек успели эвакуироваться по лестнице, но остальных жильцов от путей эвакуации отрезало дымом.

Сотрудники пожарной охраны в дыхательных аппаратах на сжатом воздухе с помощью маски спасаемого вывели с верхних этажей на свежий воздух 20 человек, в том числе 2 детей.

Пострадали мужчина 1944 года рождения и женщина 1930 года рождения. Их госпитализировали в Альметьевскую ЦРБ с отравлением продуктами горения. В 20.49 пожар ликвидировали, его причину предстоит установить.

Недавно в деревне Орел Лаишевского района Татарстана, на улице Камской, загорелся бревенчатый гостевой дом «Орловская усадьба». Как пояснили в МЧС, в результате инцидента никто не пострадал, не возникла и угроза для соседних зданий. Причина возгорания устанавливается.

Маргарита Головатенко