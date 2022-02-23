В Казани вынесли приговор мужчине, который оформил кредит по поддельному паспорту

Фото: Максим Платонов (архив)

В Казани 37-летнего местного жителя признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Об этом сообщил старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.



Установлено, что в марте прошлого года мужчина использовал поддельный паспорт при оформлении кредитной карты на 15 тысяч рублей в одном из банков. Кроме того, подсудимый потратил все выданные средства на личные нужды, однако долг не вернул.



Фото: realnoevremya.ru

Свою вину казанец признал. Его приговорили к одному году лишения свободы условно с таким же испытательным сроком. Помимо этого, удовлетворен гражданский иск кредитной организации о взыскании причиненного ущерба. Приговор в законную силу не вступил.

В прошлом месяце сообщалось, что житель столицы РТ фиктивно зарегистрировал у себя дома более 100 иностранцев. Суд приговорил его к одному году лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год 2 месяца.

Диана Жиленкова