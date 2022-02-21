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Скоропостижно скончался 29-летний фотограф мэрии Челнов Ринат Шайхитов

06:20, 21.02.2022
Скоропостижно скончался 29-летний фотограф мэрии Челнов Ринат Шайхитов
Фото: Instagram.com

Фотограф мэрии Набережных Челнов Ринат Шайхитов скоропостижно скончался, ему было 29 лет. Об этом сообщила в Instagram глава информационного управления исполкома города Римма Мухаметзянова.

За несколько часов до смерти он в социальных сетях поделился фотографией градусника, который показывал температуру 39,1 градуса. Причина смерти не ясна. Через два месяца Ринат Шайхитов должен был праздновать 30-летний юбилей.

В исполкоме выразили соболезнования в связи с его смертью. Место и время панихиды сообщат позднее.

Маргарита Головатенко
Общество Татарстан

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