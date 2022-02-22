В Казани подсудимые по «делу КАИ» выступили с последним словом

21 марта в Казани могут огласить приговор по резонансному делу об афере на 95 миллионов бюджетных рублей. Эту дату перед удалением в совещательную комнату озвучил председательствующий по делу судья Вахитовского райсуда, уточняет журналист «Реального времени».



В хищении вышеназванной суммы по госконтракту Минобрнауки РФ с КНИТУ-КАИ им. Туполева обвиняют бывшего проректора вуза Виктора Гуреева и двух коммерсантов — Марата Галеева и Загира Исрафилова. Двое последних находятся под стражей. Гуреев под домашним арестом.

В последнем слове все трое подсудимых просили суд об оправдании. В прениях прокуратура требовала их посадки на 17 лет. Однако, как выяснило «Реальное время», даже при худшем сценарии двое из обвиняемых могут оказаться на воле в ближайшие месяцы.