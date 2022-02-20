Под Казанью в «Орловской усадьбе» произошел пожар

Фото: соцсети

Накануне в Лаишевском районе Татарстана на улице Камской загорелся бревенчатый гостевой дом «Орловская усадьба». Об этом «Реальному времени» сообщили в ГУ МЧС России по Татарстану.

Как пояснили в ведомстве, в результате инцидента никто не пострадал. Также не возникла угроза для соседних зданий. Причина возгорания устанавливается.

Фото: соцсети

Фотографиями с места происшествия делятся очевидцы в социальных сетях.

На этой неделе сообщалось, что житель РТ отправится в колонию на 10 лет за поджог приюта для собак. Инцидент произошел в сентябре прошлого года.

Мужчина, будучи в нетрезвом виде, попал на территорию приюта, где в бытовом помещении находились его сожительница и сотрудник приюта. Из-за ревности татарстанец запер входную дверь, разбил окно и плеснул внутрь горючую жидкость, а затем устроил пожар.



Диана Жиленкова