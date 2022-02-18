В Госдуме предложили создать реестр инфоцыган

Депутаты Госдумы задумались над созданием реестра так называемых инфоцыган — недобросовестных представителей отрасли коучей и бизнес-тренеров. Произошло это после совещания по вопросам лицензирования их деятельности. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на первого замглавы комитета Госдумы по просвещению Яну Лантратову.

Ранее Лантратова вместе с вице-спикером Госдумы Борисом Чернышовым уже заявляли о необходимости создания рабочей группы по законодательному регулированию деятельности тренеров по бизнесу и личностному росту. По словам Лантратовой, пока будет создаваться межфракционная группа, а конкретные предложения по проблеме будут подготовлены к следующему заседанию.

Пока депутаты собирают идеи. Также Лантратова рассказала, что в весеннюю сессию планирует подготовить законопроект о введении профессии бизнес-тренера для борьбы с мошенниками.

Фото: pixabay.com

В январе сенатор Александр Башкин заявил, что деятельность организаторов марафонов личностного роста и коучингов, обманывающих граждан, подпадает под статью «Мошенничество» УК РФ. За это грозит до пяти лет лишения свободы.

Дарья Акимова