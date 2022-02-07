Суд в Петербурге продлил Хованскому меру пресечения в виде запрета определенных действий

Суд в Петербурге продлил обвиненному в оправдании терроризма блогеру Юрию Хованскому меру пресечения в виде запрета определенных действий. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов.

Меру пресечения избрали до 8 апреля, передает «РИА Новости».

В декабре суд освободил блогера из-под ареста и изменил ему меру пресечения на запрет определенных действий. Хованскому запрещается выходить из дома с 18 вечера до 10 утра, подходить к квартире на Пушкинской, где было совершено преступление, ближе чем на 300 метров, пользоваться интернетом.



Татьяна Леухина