Синоптики предупредили татарстанцев о тумане и гололеде

Фото: Максим Платонов (архив)

В Татарстане сегодня ожидается ухудшение погоды. Синоптики предупредили жителей республики о гололеде и тумане с ухудшением видимости до 500 метров и менее.

По прогнозу Гидрометцентра РТ, такая погода в Татарстане сохранится до конца дня. Туман и гололед ожидаются и вечером.

Ухудшение погоды в Татарстане наблюдаются из-за вчерашнего дня. Из-за этого на дорогах пришлось вводить ограничение движения автобусов и грузовиков.