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Жители Сабинского района пожаловались на отсутствие данных о качестве питьевой воды

22:57, 04.02.2022 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Жители Сабинского района пожаловались на отсутствие данных о качестве питьевой воды
Фото: pixabay.com

Прокуратура Сабинского района Татарстана потребовала раскрыть информацию о качестве питьевой воды для жителей Арташского сельского поселения. Об этом сообщил старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

Как выяснилось, на сайте муниципального образования нет данных о качестве питьевой воды, которая подается местным жителям при помощи централизованных систем водоснабжения на территории поселения. Также отсутствуют сведения о планах мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствии с установленными требованиями. Не оказалось и информации об итогах исполнения этих планов.

Фото: прокуратура РТ

Подобные нарушения обнаружены еще в семи поселениях района. Прокуратура обязала руководителей исполкомов поселений устранить выявленные нарушения. Требования ведомства выполнили.

Недавно прокуратура Казани потребовала очистить крыши школ и детсада от снега и наледи. Например, много снега и наледи оказалось на кровле здания МАДОУ «Детский сад №399 комбинированного вида» на улице Минской. Подобные нарушения обнаружили еще в трех учреждениях.

Диана Жиленкова
Происшествия Татарстан

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