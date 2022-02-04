Жители Сабинского района пожаловались на отсутствие данных о качестве питьевой воды

Прокуратура Сабинского района Татарстана потребовала раскрыть информацию о качестве питьевой воды для жителей Арташского сельского поселения. Об этом сообщил старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.



Как выяснилось, на сайте муниципального образования нет данных о качестве питьевой воды, которая подается местным жителям при помощи централизованных систем водоснабжения на территории поселения. Также отсутствуют сведения о планах мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствии с установленными требованиями. Не оказалось и информации об итогах исполнения этих планов.

Фото: прокуратура РТ

Подобные нарушения обнаружены еще в семи поселениях района. Прокуратура обязала руководителей исполкомов поселений устранить выявленные нарушения. Требования ведомства выполнили.



Недавно прокуратура Казани потребовала очистить крыши школ и детсада от снега и наледи. Например, много снега и наледи оказалось на кровле здания МАДОУ «Детский сад №399 комбинированного вида» на улице Минской. Подобные нарушения обнаружили еще в трех учреждениях.

Диана Жиленкова