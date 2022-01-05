В Казани в квартире на улице Назарбаева произошел хлопок паров самогонного аппарата

Фото: ГУ МЧС России по Татарстану

В Вахитовском районе Казани в одной из квартир на пятом этаже дома по ул. Нурсултана Назарбаева, 66 произошел хлопок. Предположительно, его причиной могли стать пары самогонного аппарат.

В момент хлопка в квартире находился ее хозяин — мужчина 1985 года рождения, который получил ожоги ног. Его доставили в РКБ.

Фото: ГУ МЧС России по Татарстану

Сообщение о хлопке поступило в 15:45. Горения и задымления не произошло, сообщили в ГУ МЧС России по Татарстану.

Фото: ГУ МЧС России по Татарстану

В результате хлопка был поврежден стеклопакет и две межкомнатные перегородки. Газовое оборудование в исправном состоянии, утечки газа нет.

Сегодня днем в МЧС поступило сообщение о хлопке котла АГВ в частном доме по ул. Луговой, 21 в селе Тюбяк-Чекурча в Арском районе Татарстана. Двоих мужчин и одну женщину доставили в больницу для осмотра.



Татьяна Демина