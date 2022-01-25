Татарстанского наркокурьера задержали в Тамбовской области с особо крупной партией наркотиков

Фото: МВД по Тамбовской области

В Тамбовской области задержали наркокурьера из Татарстана, перевозившего особо крупную партию наркотиков, сообщает региональное МВД.



Правоохранители задержали татарстанца в ходе оперативного мероприятия. Сотрудники ГИБДД остановили автомобиль «Хендай Солярис» с татарстанскими номерами. В машине был мужчина 53 лет и его 16-летний сын. Оперативники контроля УМВД обнаружили семь пакетов, в каждом из которых было вещество белого цвета. Экспертиза подтвердила, что в каждом из пакетов находилось по полкилограмма мефедрона. Всего у татарстанца изъяли 3,5 килограмма наркотиков — это особо крупный размер.

Возбуждено уголовное дело по статье 228.1 УК РФ. Мужчину опросили, решается вопрос о его аресте. Подросток проходит по делу свидетелем. В ходе расследования было установлено, что подозреваемый — межрегиональный наркокурьер. Он приобрел мефедрон на территории Курской области через тайник и хотел реализовать партию наркотиков в Татарстане.

Оперативники изъяли мобильные телефоны — в них может быть дополнительная информация по передвижению наркокурьера. Проводится сбор улик и доказательств преступления. Разыскиваются еще двое причастных к организации незаконного оборота наркотиков. За совершение такого преступления может грозить до двадцати лет лишения свободы.

Фото: МВД по Тамбовской области

В январе в Высокогорском районе Татарстана полицейские изъяли у 28-летнего местного жителя коноплю. По месту жительства мужчины было оборудовано помещение под выращивание растений, содержащих наркотические средства.

Маргарита Головатенко