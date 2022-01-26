МВФ предупредил о росте инфляции в мире из-за конфликта России и Украины

Обострение конфликта между Москвой и Киевом разгонит мировую инфляцию и приведет к подорожанию энергоносителей. Об этом предупредила первый заместитель директора-распорядителя Международного валютного фонда Гита Гопинатс.

МВФ в 2021 году оценил рост мирового ВВП в 5,9%, инфляцию в развитых странах — в 3,1%, в развивающихся — 5,7%. На текущий год прогноз по экономическому росту предполагает прибавку в 4,4%, инфляцию — 5,9% в развивающихся странах, 3,9% — в развитых.

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В Белом доме вчера заявили, что в случае обострения ситуации на Украине, США готовы ввести санкции против России, которые будут гораздо хуже, чем в 2014 году. Там напомнили, что тогда рубль подешевел на 50%.



На этой неделе впервые с 20 июля 2021 года курс евро поднялся выше 89 рублей. Также доллар превысил показатель в 78 рублей. Это произошло впервые с апреля 2021 года. 24 января ЦБ решил не осуществлять покупку иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках реализации механизма бюджетного правила с 15:00 мск 24 января 2022 года.



Татьяна Леухина