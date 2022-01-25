Минниханов: «Нас очень беспокоит состояние аварийности на дорогах»

Президент Татарстана Рустам Минниханов обратил внимание на аварийность на дорогах республики. В прошлом году зарегистрировали 3 684 аварии.



— Нас очень беспокоит состояние аварийности на дорогах, — заявил Минниханов. Он призвал правительство и власти муниципалитетов Татарстана, Министерство транспорта и дорожного хозяйства РТ и ГИБДД уделить пристальное внимание вопросу безопасности на дорогах.

По словам Минниханова, в 2021 году в Татарстане на дорогах погибли 312 человек. Еще 4 542 получили различные травмы.



Отметим, что с начала 2022-го в Татарстане на дорогах уже произошло несколько смертельных аварий. 20 января на 27-м км автодороги Набережные Челны — Заинск — Альметьевск автомобиль Hyundai Solaris столкнулся с КАМАЗом и Scania, погиб один человек. Массовое ДТП с участием автобуса и большегруза произошло вечером 19 января в Новошешминском районе РТ. В результате один человек погиб.