В центре Казани выставили на продажу бывший ресторан за 19,9 млн рублей

В центре Казани выставили на продажу помещение бывшего ресторана за 19,9 млн рублей. Объявление появилось на сайте «Авито».

Помещение находится около улицы Баумана, напротив ТЦ «Свита Холл». Там все оборудовано для общепита. Собственник готов оставить мебель и все оборудование. Также у помещения есть отдельный вход, шумоизоляция, система видеонаблюдения.



Фото: avito.ru

В первую рабочую неделю 2022 года на сайте объявлений выставили на продажу ряд заведений общепита в Казани. Подробности — в материале «Реального времени».

Татьяна Леухина