В Саратове из-за сообщений о минировании отменили занятия в школах

В Саратове отменили занятия во всех школах. Причиной стали поступившие анонимные звонки и письма о минировании.

В ряде учебных заведений уже завершились проверки, которые не подтвердили угрозу, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Также сегодня стало известно об эвакуации в Красноярске более 100 школ из-за сообщений с угрозами. Как сообщила Антитеррористическая комиссия края, на электронные почты школ поступили «ложные анонимные сообщения об угрозах терроризма».

Массовая эвакуация учеников и сотрудников школ недавно произошла и в Екатеринбурге. Из-за сообщений о минировании в общей сложности были эвакуированы дети и сотрудники из 93 учебных зданий.

Диана Жиленкова