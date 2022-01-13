В Красноярске эвакуировали более 100 школ из-за сообщений с угрозами

Более чем в 100 школах Красноярска эвакуировали учащихся и персонал в связи с анонимными сообщениями с угрозами, сообщили в управлении образования города.



Согласно имеющейся информации, всего эвакуированы 111 школ. О причинах эвакуации, отметили в управлении, смогут сказать лишь оперативные службы.

Антитеррористическая комиссия края сообщила, что на электронные почты школ поступили «ложные анонимные сообщения об угрозах терроризма», передает ТАСС.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Вчера в Екатеринбурге эвакуировали свыше 90 школ из-за поступивших сообщений о минировании.

Маргарита Головатенко