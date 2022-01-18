В этом году в Татарстане запустят два завода по производству сжиженного природного газа

В Татарстане в этом году запустят два завода по производству сжиженного природного газа (СПГ). Об этом сообщил министр промышленности и торговли республики Альберт Каримов.

Один из них находится в Высокогорском районе. Сейчас там заканчиваются строительно-монтажные работы. Проект реализуется совместно с «Газпром СПГ технологии». Второй завод расположится в Тюлячинском районе, он строится вместе с компанией «Топгаз», передает ТАСС.

Фото: gazprom.ru

В прошлом году компания «РариТЭК СПГ» запланировала производить в «Алабуге» сжиженный природный газ в объеме 23 708 тонн в год. Проект одобрил наблюдательный совет особой экономической зоны.



Татьяна Леухина