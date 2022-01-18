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Происшествия

В одном из жилых домов Казани неизвестные сломали почтовые ящики

08:58, 18.01.2022
В одном из жилых домов Казани неизвестные сломали почтовые ящики
Фото: соцсети

Прошлой ночью неизвестные сломали почтовые ящики в одном из жилых домов Авиастроительного района Казани. Об этом сообщают пользователи социальных сетей.

Местные жители рассказали, что такое происходит не впервые. До этого в доме уже ремонтировали входные двери и лестничные марши.

Фото: соцсети

В прошлом месяце в городе на улице Баумана неизвестные повредили скульптуру-фонтан «Су Анасы». Ее восстановят не раньше весны, так как ремонтные работы можно будет произвести только при благоприятной погоде.

А в ноябре в казанском парке «Крылья Советов» вандалы сломали качели, щиток и распределительный пункт.

Диана Жиленкова
Происшествия Татарстан

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