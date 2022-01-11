В Татарстане в новогодние праздники произошло более сотни пожаров

В новогодние праздники с 31 декабря 2021 года по 9 января 2022-го в Татарстане зарегистрировали 110 пожаров, сообщил заместитель начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС РФ по РТ полковника внутренней службы Максим Трущин.



За этот период в пожарах в республике погибли семь человек, гибели детей удалось не допустить. Травмы получили шестеро. 75,5% от общего количества пожаров приходится на жилой сектор. Именно в жилом секторе на момент происшествий находились все семеро погибших и трое травмированных людей.

Основными причинами пожаров в праздничные дни 2022 года стали нарушение правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печей (36,4% от общего количества), неосторожное обращение с огнем (34,6%), нарушение правил эксплуатации электрооборудования (24,6%), нарушение правил безопасности при использовании пиротехники (4,6%), а еще поджоги (2,7%).

Фото: realnoevremya.ru

За несанкционированное использование пиротехники в столице Татарстана в первые дни 2022-го составили несколько десятков протоколов.

Маргарита Головатенко