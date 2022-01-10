В минувшее воскресенье в Казани выявили восемь автолюбителей без водительских прав

Фото: Максим Платонов

За прошедшие сутки в столице Татарстана произошло 117 ДТП. В трех авариях есть пострадавшие. Об этом сообщает телеграм-канал ГИБДД Казани.

Кроме того, в минувшее воскресенье задержали 10 водителей, которые управляли транспортным средством в нетрезвом виде. У восьми автолюбителей не оказалось водительских прав. По подозрению в совершении преступлений в отделы полиции доставили три человека.

Фото: Максим Платонов

Вчера в Набережных Челнах произошло смертельное ДТП. Так, ВАЗ-2101 насмерть сбил 15-летнего подростка, который переходил дорогу на зеленый сигнал светофора. Как рассказывают очевидцы, водитель ехал на высокой скорости. Возбуждено уголовное дело.



Диана Жиленкова