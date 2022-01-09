СМИ сообщили, что в Казахстане во время беспорядков погибли 164 человека — в Минздраве это опровергли

В Казахстане число погибших во время массовых беспорядков достигло 164. Такие данные привел телеканал «Хабар-24» со ссылкой на Минздрав.

С начала беспорядков 103 человека погибли в Алма-Ате, 21 — в Кызылординской области, 10 — в Жамбылской области, 8 — в Алма-Атинской области, сообщил телеканал.

Другое казахстанское СМИ обратилось в ведомство за подтверждением информации, там заявили, что эта публикация — техническая ошибка. Новость еще не удалили и не опубликовали опровержение в telegram-канале с COVID-статистикой из-за проблем с интернетом. Канал ведет Министерство информации и общественного развития.

6 января в МВД Казахстана сообщало, что в ходе вооруженных столкновений погибли 18 сотрудников полиции, пострадали 748 полицейских и служащих нацгвардии. В стране задержали более 3 тысяч человек.

В четверг в Казахстан прибыли первые российские подразделения из состава миротворческих сил Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).



Татьяна Леухина