На М-4 столкнулись более 40 автомобилей — пострадали 11 человек, в том числе дети

На федеральной трассе М-4 «Дон» столкнулись более 40 автомобилей. В результате массового ДТП пострадали 11 человек. Четверо мужчин и одну женщину госпитализировали.

Среди пострадавших в ДТП двое детей. Их состояние оценивается как средней тяжести. Их госпитализировали в Тульскую областную детскую больницу и Новомосковскую городскую клиническую больницу.

Еще четыре человека, пострадавших в массовом ДТП, получили помощь врачей на месте происшествия. Они отказались от госпитализации, пишет ТАСС.

Происшествие случилось сегодня на 217-м км трассы М-4, уточнили в пресс-службе Тульской области.

Смертельное ДТП 3 января произошло на автодороге Набережные Челны — Заинск — Альметьевск — Нижнекамск. Водитель легкового автомобиля и его пассажирка от полученных травм скончались на месте происшествия.



Татьяна Демина