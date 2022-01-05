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ФК «Краснодар» сообщил об отставке Виктора Ганчаренко с поста главного тренера

10:10, 05.01.2022
ФК «Краснодар» сообщил об отставке Виктора Ганчаренко с поста главного тренера
Фото: fckrasnodar.ru

Руководство футбольного клуба «Краснодар» отправило в отставку главного тренера Виктора Ганчаренко. Об этом сообщается на сайте команды.

Вместе с ним клуб покинули два его помощника Василий Березуцкий и Александр Ермакович.

Фото: fckrasnodar.ru

Виктор Ганчаренко стал главным тренером «Краснодара» в апреле прошлого года и подписал контракт до конца июня 2023 года.

На данный момент «Краснодар» с 29 очками занимает 5-е место в турнирной таблице российского чемпионата. Первый матч после зимнего перерыва клуб проведет 26 февраля против московского «Локомотива».

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